الصحة تسجل 3923 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/07 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي في جميع انحاء العراق.

وفيما يلي الموقف كاملا:

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