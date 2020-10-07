النزاهة تضبط متهماً متلبساً بالرشوة

2020/10/07 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة، الأربعاء، عن ضبط مُتَّهم

مُتلبّس بالرشوة، مُبيِّنةً أنه ساوم

أحد المُستثمرين مُدَّعياً مقدرته على

إصدار إجازاتٍ لإنشاء معامل في محافظة

النجف.

وقالت

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