نائب عن المثنى: نسبة الفقر في المحافظة “مرعبة”

2020/10/07 | 16:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

حذر النائب عن محافظة المثنى عدي شعلان ابو الجون، الأربعاء، من ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة معتبرا انها “أصبحت مرعبة”.

وقال أبو الجون لـ/المعلومة/ إن “هناك مخاوف مقلقة ومرعبة من ارتفاع نسبة الفقر في البلاد عموما والمثنى خصوصا “.

وأضاف أن “الحكومة تتحمل مسؤولية عدم امتلاكها أي خطة لانتشال الفقر”، مشيرا إلى أن “الدولة العراقية لم تضع في أولوياتها خطط بديلة لإنعاش الواقع الاقتصادي “.

متسائلا: “اين تذهب واردات النفط والمنافذ الحدودية “، محذرا من “ارتفاع الفقر في المثنى مع بدء عام 2021”.

وتعاني اغلب مناطق الوسط والجنوب من ارتفاع نسب الفقر والبطالة رغم رفدها موازنة البلاد باكثر من ٩٠ % من وارداتها.



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