أزمة الجائحة: العراق يقفز سريعاً نحو 400 ألف إصابة بالفيروس القاتل

2020/10/07 | 16:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا.



وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 تشرين الاول 2020)، ان "عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت 23865، ليصل مجموع الفحوصات المختبرية الى 2419252".

واشارت الوزارة الى انه "تم تسجيل 3923 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3413 للشفاء"، مؤكدة ان "حالات الوفاة المسجلة هذا اليوم بلغت 73 حالة".

ويتصدر العراق قائمة الدول العربية في قائمة أعلى الإصابات بفيروس كورونا، فيما احتل المرتبة 14 عالمياً خلف تشيلي وإيران.

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