الخارجية الأميركية تدين هجوم

2020/10/07 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف البيان أن التقارير الأولية أشارت إلى مقتل أكثر من عشرين شخصا وإصابة عددا أكبر.

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