انخفاض أسعار

2020/10/07 | 16:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تراجع الذهب في التداولات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعد أن فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع بإلغاء مباحثات التحفيز، وهو ما قدم دفعة قوية للدولار، وأثر على أسعار المعدن الثمين.

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