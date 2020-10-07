2020/10/07 | 16:37 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]تراجع الذهب في التداولات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعد أن فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع بإلغاء مباحثات التحفيز، وهو ما قدم دفعة قوية للدولار، وأثر على أسعار المعدن الثمين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار "الذهب" عالميًا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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