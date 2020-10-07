الكرخ: إصابات كورونا تسجل “ارتفاعاً لافتاً” على حساب التعافي خلال 24 ساعة

2020/10/07 | 16:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

شهد جانب الكرخ في بغداد ارتفاعاً لافتاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على حساب التعافي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء الموقف الوبائي في الكرخ، اليوم بعدد اصابات 698 حالة، والشفاء 503 حالة فقط.

بينما سجلت الوفيات 6 حالات، وفقا للموقف الوبائي الصادر من وزارة الصحة اليوم الاربعاء 7 تشرين الاول 2020.

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