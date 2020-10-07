2020/10/07 | 16:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، في مقر إقامته في السليمانية، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان القاضي بنكين قاسم وأعضاء المجلس، ومحافظ السليمانية هافال أبو بكر.



وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى "ناس" نسخة منه، (7 تشرين الأول 2020)، أنه "تم خلال اللقاء الموسع، التأكيد على ضرورة استقلالية القضاء في ترسيخ مبدأ العدالة وتطبيق القانون وتعزيز سيادة الدولة، واهمية التنسيق بين الاجهزة القضائية الاتحادية والأجهزة القضائية في إقليم كردستان وفقاً للدستور، وبما يفتح الباب أمام حسم المسائل العالقة، وسرعة الاستجابة للمتطلبات القانونية والتشريعية في البلد، والتي ستنعكس على ترسيخ سلطة القانون".

واضاف، "وبحث اللقاء أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير كافة مستلزماتها التشريعية والفنية، وبما يضمن النزاهة ومنع التزوير والتلاعب، وتحقق التمثيل الواسع للناخبين، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومنع الإجراءات الخارجة عن القانون".

وتابع، "وجرى مناقشة أهمية حسم مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، والتنسيق بين الأجهزة القضائية الاتحادية وفي إقليم كردستان في هذا الصدد، وتأكيد الدور المهم للمحكمة في الكثير من المسائل القانونية والإدارية في البلد، والعمل على حسمها وفق الدستور".

واكد رئيس الجمهورية وفقا للبيان، "على أنه ومن موقعه، سيبقى داعماً ومسانداً لكل جهود الأجهزة القضائية الاتحادية والاجهزة القضائية في إقليم كردستان، ومسانداً في اعداد القوانين والتشريعات التي تصب في حسم المسائل العالقة والنقاط الخلافية، وتنفيذ العدالة واحقاق الحقوق تعزيزاً لسيادة الدولة في فرض القانون وتوفير الامن والاستقرار للمواطنين".

واشار البيان إلى أن "القضاة، قدموا شكرهم لرئيس الجمهورية لاستضافته هذا اللقاء المهم، ودعمه استقلالية القضاء، والشروع في تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية من أجل تطبيق القانون واستقلالية القضاء تعزيزاً لسلطة الدولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعياً لتفكيك ’معضلة’ قانون الإتحادية.. لقاء يجمع رئيس الجمهورية برئيس مجلس القضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعياً لتفكيك ’معضلة’ قانون الإتحادية.. لقاء يجمع رئيس الجمهورية برئيس مجلس القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).