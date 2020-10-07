يا ليتنا اقتدينا بالحسين(ع)!

2020/10/07 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.محمد فلحي… يستهل بعض قراء المنبر الحسيني حديثهم بعبارة بليغة:”يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزاً عظيما”..وتلك كلمة تُعبّر عن الوفاء،لكنها أمنية صعبة المنال،فقد مرّ الزمان ودارت الأيام،ولقي قتلة الحسين(ع) عقابهم،خزياً في الدنيا، وعذاباً في الآخرة،وبقيت قصة استشهاد الحسين عبرة ودرساً للبشرية كلها،في معاني الدفاع عن الحق ورفض الظلم والثورة على الباطل والتضحية […]

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