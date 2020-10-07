2020/10/07 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن رئیس مجلس ناحیة العظیم السابق محمد ضیفان العبیدي، اليوم الاربعاء، أن عملیة تشرين الاول العسكرية الخاطفة شلت حركة داعش في ما اسماه الحوض الساخن بنسبة 70%.وقال العبیدي في حديث صحفي،: ان “العملیة العسكرية التي اطلق علیھا اسم (تشرين الاول العسكرية) بقیادة جھازمكافحة الارھاب في حوض المیتة والقرى المھجورة القريبة منه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول محلي سابق: عملیة تشرين العسكرية تشل حركة داعش وتقلل الخطر بحوض العظيم الساخن المركز الخبري الوطني.

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