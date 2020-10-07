2020/10/07 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس هيأة المنافذ ووزير الزراعة يتفقان على اعتماد نظام إلكتروني لتطبيق الروزنامة الزراعية المركز الخبري الوطني.

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