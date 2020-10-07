رسمياً.. اعتماد نظام الكتروني لتطبيق الروزنامة الزراعية في المنافذ

2020/10/07 | 16:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد معالي وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي بدور هيأة المنافذ الحدودية في احكام السيطرة في تطبيق الروزنامة الزراعية وحماية المنتج المحلي والداعم للمزارع العراقي وتشجيعه على الإنتاج وخلق له بيئة مشجعة لعمله.

جاء ذلك خلال ترأس معالي وزير الزراعة الاجتماع الخاص بحماية المنتج المحلي بمشاركة رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي وممثلي قيادة العمليات المشتركة والجريمة المنظمة والدوائر ذات العلاقة.

وبين الدكتور عمر الوائلي أن الإجتماع ركز على أهمية احكام السيطرة على موضوعة تهريب المواد الممنوعة من الاستيراد وايلاء أهمية كبيرة لهذا الملف الحيوي ، وكذلك العمل على توحيد تفاصيل المواد الممنوعة من الاستيراد لمنع أي تداخل في المواد الممنوعة والعمل على تذليل العقبات أمام المستورد العراقي وتشجيع عمل القطاع الخاص في منح الإجازات الاستيرادية بما تتوافق مع التوجهات الحكومية الداعية إلى حماية المنتج المحلي.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على الجهات الأمنية والرقابية أن تأخذ دورها الحقيقي والفاعل في متابعة البضائع الواردة من محافظات (نينوى وديالى وكركوك) والتنسيق المشترك لضبط حالات التهريب المواد الممنوعة من الاستيراد وإحالة مخالفيها إلى القضاء .

وعرض ممثل الجريمة المنظمة في الاجتماع الأسباب الحقيقية لتهريب المواد الممنوعة والتي حددت أسباب دخولها من منافذ الإقليم مشيدة بدور هيأة المنافذ الحدودية بأحكام السيطرة على هذا الملف.

كما تم طرح موضوع تهريب الدواجن ودخولها العراق تحت مسمى انتاج محلي بأستخدام وسائل الغش التجاري .

واتفق المجتمعون وبتوجيه معالي وزير الزراعة على اعتماد نظام إلكتروني لتطبيق الروزنامة الزراعية من قبل الهيئة العامة للكمارك وهيأة المنافذ الحدودية وشركة المعارض العراقية التابعة لوزارة التجارة .

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