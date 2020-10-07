الياور يكشف لـ{الفرات نيوز} حقيقة مشاركة مقاتلين اكراد لجانب ارمينيا

2020/10/07 | 16:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف امين عام وزاة البيشمركة جبار الياور، الاربعاء، عن حقيقية مشاركة مقاتلين "اكراد" من السليمانية الى جانب الجيش الارميني، بحسب ما بثته وسائل اعلام من اذر بيجان.

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