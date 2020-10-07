هيا الشعيبي تتصدر تريند تويتر بالمملكة وأنباء عن منعها من التمثيل فى الدراما السعودية

2020/10/07 | 16:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ تصدرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر ، بالمملكة العربية السعودية ، بعد اتهامها بإهانة السعودية ، بعدما نشرت صورة لأمير الكويت الراحل ​​صباح الجابر الأحمد الصباح​​ مع أمير قطر ​​تميم بن حمد آل ثاني​​، عبر حسابه على موقع إنستغرام، وعلّقت بالقول: “اللهم إنه كان نصيرا للحق عدوا للباطل […]

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