باجتماعٍ موسع.. رئيس الجمهورية يستقبل رئيسي مجلس القضاء الاتحادي وإقليم كوردستان

2020/10/07 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 في مقر إقامته في السليمانية، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان القاضي بنكين قاسم وأعضاء المجلس، ومحافظ السليمانية السيد هافال أبو بكر.

وتم خلال اللقاء الموسع، التأكيد على ضرورة استقلالية القضاء في ترسيخ مبدأ العدالة وتطبيق القانون وتعزيز سيادة الدولة، واهمية التنسيق بين الاجهزة القضائية الاتحادية والأجهزة القضائية في إقليم كردستان وفقاً للدستور، وبما يفتح الباب أمام حسم المسائل العالقة، وسرعة الاستجابة للمتطلبات القانونية والتشريعية في البلد، والتي ستنعكس على ترسيخ سلطة القانون.

وبحث اللقاء أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير كافة مستلزماتها التشريعية والفنية، وبما يضمن النزاهة ومنع التزوير والتلاعب، وتحقق التمثيل الواسع للناخبين، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومنع الإجراءات الخارجة عن القانون.

وجرى مناقشة أهمية حسم مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، والتنسيق بين الأجهزة القضائية الاتحادية وفي إقليم كردستان في هذا الصدد، وتأكيد الدور المهم للمحكمة في الكثير من المسائل القانونية والإدارية في البلد، والعمل على حسمها وفق الدستور.

واكد السيد رئيس الجمهورية على أنه ومن موقعه، سيبقى داعماً ومسانداً لكل جهود الأجهزة القضائية الاتحادية والاجهزة القضائية في إقليم كردستان، ومسانداً في اعداد القوانين والتشريعات التي تصب في حسم المسائل العالقة والنقاط الخلافية، وتنفيذ العدالة واحقاق الحقوق تعزيزاً لسيادة الدولة في فرض القانون وتوفير الامن والاستقرار للمواطنين.

من جانبهم، قدم السادة القضاة شكرهم لرئيس الجمهورية لاستضافته هذا اللقاء المهم، ودعمه استقلالية القضاء، والشروع في تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية من أجل تطبيق القانون واستقلالية القضاء تعزيزاً لسلطة الدولة.

PUKmedia

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