شمول عوائل عراقية نازحة برواتب الرعاية الاجتماعية

2020/10/07 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم الاربعاء، بوزير العمل والشوؤن الاجتماعية الدكتور خالد الركابي في مكتبه ببغداد.

وبحسب بيان لوزارة الهجرة تلقى PUKmedia نسخة منه، فانه جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الانسانية في المخيمات سيما اوضاع العوائل النازحة الاكثر فقرا .

واوضحت الوزيرة بحسب البيان، ان هناك عملا مشتركا كبيرا بين الوزارتين لشمول عدد كبير من النازحين والنساء المعيلات لأسرهن من الارامل والمطلقات والفاقدات لأزواجهن، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال شمولهم براتب الرعاية الاجتماعية .

وأكدت أن، الوزارة سترسل قاعدة بيانات مفصلة لشمول تلك العوائل برواتب الرعاية الاجتماعية وتوفير كل ما هو ممكن لهم .

وأثنت الوزيرة على دور وزير العمل والشؤون الاجتماعية لسرعة استجابته لوزارة الهجرة والموافقة على شمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية.

من جانبه اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي على اهمية دعم جهود وزارة الهجرة والمهجرين في عملها الانساني تجاه الاسر النازحة، مشيرا الى ان هذه العوائل هي بأمس الحاجة الى الدعم كونهم يعانون ظروف معيشية صعبة وقاسية، مؤكدا ان وزارته ستعمل على دعم جهود وزارة الهجرة والمهجرين في تشجيع النازحين على العودة الطوعية وعودتهم لمناطقهم الاصلية.

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة والمهجرين‌

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