بإشراف الكاظمي.. لجنة التحقيق باستهداف السفارات تعتزم اصدار عدة قرارات

2020/10/07 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاربعاء، أن لجنة التحقيق في الخروقات الامنية ستصدر قرارات بشأن استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وقال رسول في تصريح له، اليوم (7 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "اللجنة التي تحقق بالخروقات الأمنية ستجتمع وتصدر قرارات عدة وستصل لنتائج جيدة وإيجابية بخصوص استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية وأمن المواطن"، مضيفا أن "القائد العام للقوات المسلحة يشرف على اللجنة الأمنية التي تضم قيادات عسكرية واستخباراتية".





وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكد في وقت سابق أن الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء تسيئ إلى مستقبل العراق وعلاقاته، مجددا تأكيده على أن الدولة هي من تمتلك قرار الحرب أو السلام.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "الكاظمي ترأس الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته".

وقال الكاظمي، بحسب البيان، إن "هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها".

ولفت إلى أن "الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروج المبررون لهذه الاعتداءات، إنما تسيئ إلى مستقبل العراق وعلاقاته"، مبيناً أن "هذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق، وأن العراق اليوم أمام مسؤولية تأريخية، إذ أن الدولة تمر باختبار حقيقي".

وأضاف الكاظمي، أن "هذه اللجنة مخوّلة في الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها، كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها"، مجدداً "التأكيد أن لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام".

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