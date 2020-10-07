2020/10/07 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

273 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاربعاء، شمول ألفي اسرة من النازحين بخدمات شبكة الحماية الاجتماعية.

وذكر بيان لوزارة العمل تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (7 تشرين الاول 2020)، ان "الوزير عادل الركابي استقبل وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق وجرى خلال اللقاء مناقشة توسيع آفاق التعاون المشترك وخاصة في مجال دعم النازحين وتقديم المساعدة لهم".

واضاف البيان الى ان "الجانبين ناقشا امكانية تشكيل فريق عمل مشترك لشمول عدد من الاسر الفقيرة في مخيمات النازحين وخاصة الارامل والايتام بالاعانة الاجتماعية وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا تمهيدا لعودتهن طوعاً الى مناطقهن".

ودعا الى "التنسيق مع باقي الوزارات الاخرى والمنظمات الدولية والمحلية الفاعلة وبعض شركات الهاتف النقال لدعم ومساندة جهود وزارة الهجرة من اجل تقديم فضلى الخدمات للنازحين".

واكد على "اهمية التنسيق والتواصل مع دائرة العمل والتدريب المهني لبحث امكانية تخصيص جزء من مبالغ القروض للاجئين في المخيمات".

من جانبها اشادت وزيرة الهجرة "بجهود الوزارة في الاهتمام بالفئات الفقيرة والمتضررة في المجتمع من ضمنها فئة النازحين".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمول ألفي اسرة نازحة بشبكة الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمول ألفي اسرة نازحة بشبكة الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).