2020/10/07 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يوجّه بعض فروعه باستئناف الدوام غدا لتوزيع الرواتب المركز الخبري الوطني.

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