مقتل واعتقال ارهابيين في عملية نوعية بمحافظة الانبار

2020/10/07 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الناطق الرسمي بأسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، عن مقتل ستة ارهابيين واعتقال واحد اضافة الى تدمير مضافتين وعجلة نوع بيكب اب في عملية نوعية بمحافظة الانبار.

وقال رسول، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبإسناد من طيران الجيش، أبطال قيادة عمليات الانبار ينفذون عملية امنية نوعية في شمال منطقة الصكار في عمق الصحراء”.

واضاف رسول، ان “العملية اسفرت عن قتل ستة ارهابيين وجرح واعتقال عنصر من إرهابيي داعش، كما تمكنت قواتنا من تدمير مضافتين وعجلة نوع بيكب اب“.

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