حمودي يحدد مواعيد إجتماعات الانتخابات التكميلية للجمعية العامة

2020/10/07 | 16:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/إعلام اللجنة الأولمبية حدد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية السيد رعد حمودي مواعيد الاجتماعات الانتخابية التكميلية التي ستسبق انتخاب المكتب التنفيذي في الرابع عشر من الشهر المقبل.أعلن حمودي ذلك للمكتب الاعلامي اليوم الأربعاء قائلاً انه “حدد يوم السبت الموافق للسابع عشر من شهر تشرين الاول الحالي، لانتخاب لاعبيين أولمبيين أثنين (رجل وأمرأة) من المشاركين

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