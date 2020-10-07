الانبار: مناطق شرق الرمادي خالية من الاشعاعات المسرطنة

2020/10/07 | 16:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..

أعلن قائممقام قضاء الحبانية علي داود الدليمي، الاربعاء، خلو مناطق شرق مدينة الرمادي من التلوث الاشعاعي والكيمياوي نتيجة العمليات الارهابية التي تعرضت لها مدن الانبار في الاعوام الماضية.

وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “لجانا من الصحة والبيئة وبالتنسيق مع المنظمات الانسانية الاممية قامت بجولات ميدانية على مناطق اقضية الحبانية والخالدية شرق مدينة الرمادي ، للتأكد وجود تلوث اشعاعي في تلك المناطق”، مضيفا أنه “بعد فحص التربة مختبريا تبين انها غير مصابة باي تلوث نتيجة العمليات الارهابية”.

وأوضح، أن “لجانا اخرى مختصة بهذا المجال كانت تنوي اجراء فحوصات اخرى على مناطق واسعة شرق مدينة الرمادي الا انها تأجلت على خلفية اجراءات كورونا”.

يذكر ان عدد من المستشفيات في الانبار سجلت حالات تشوه وامراض سرطانية وصفها البعض من ذوي الاختصاص انها ناجمة من استخدام الاسلحة المحرمة من قبل ارهابي داعش والقاعدة والاحتلال الأمريكي.



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