2020/10/07 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_الماوي "ينبغي لنا في كل حركة جماهيرية ان نقوم بتحقيق وتحليل اساسيين لمعرفة عدد المؤيدين النشطين والمعارضين والذين يتخذون موقفا وسطيا فلا يجوز ان نتخذ قرارات بناء على تصورنا الذاتي وبدون اساس نستند اليه."(اساليب عمل لجان الحزب-المجلد الرابع –ماو) ان الشيوعي في تونس كما ذكرنا في نصوص سابقة لايقوم بالتحقيقات اللازمة ولايعرف الواقع في ادق تفاصيله وخاصة واقع الشباب المنتفض عفويا والذي يناضل يوميا من اجل ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الارتباط بالجماهير والصعوبات الحالية - محمد علي الماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الارتباط بالجماهير والصعوبات الحالية - محمد علي الماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).