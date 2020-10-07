الشهيد المقدم خزعل السعدي قنديل شيوعي باسل - محمد جواد فارس

2020/10/07 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_جواد_فارس شهيد العلا لن يستمع اللوم نادبه وليس يرى باكيه من قد يعاتبه طواه الردى فالكون للمجد مآتم مشارقه مسودة و مغاربه بدر شاكر السياب لقد غيرت ثورة الرابع عشر من تموز 1958 مسار تاريخ العراق بعد أن انهت الحكم الملكي وإقامة الج ......





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