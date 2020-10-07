2020/10/07 | 16:58 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 7 أكتوبر 2020 | 04:50 مساءً | عدد القراءات : 7

الرافدين يوجه بعض فروعه باستئناف الدوام غدا لتوزيع الرواتب

وجه مصرف الرافدين باستئناف الدوام غدا الخميس في بعض فروعه لاستكمال صرف رواتب الموظفين .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه بناء على توجيهات ومتابعة من قبل مدير عام المصرف تقرر استئناف الدوام في بعض فروعه التي لديها توطين دوائر الدولة والتي وصل تمويلها للمصرف والمشمولة بعملية التوطين من اجل استكمال صرف الرواتب خدمة للصالح العام.

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