لجنة نيابية: اطلاق المالية للرواتب يؤكد الازمة مفتعلة ولايمكن مرورها دون حساب

2020/10/07 | 17:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

عدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، اعلان وزارة المالية عن اطلاق رواتب الموظفين بعد تأخير دام لايام خير دليل على ان الازمة مفتعلة ولايمكن ان تمر من دون حساب، مبينة انه تم احتساب الاموال والتأكد من وجود رصيد لدى الدولة كاف للرواتب.

وقال عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي لـ/المعلومة/ ان “ العراق لم يمر بأزمة مالية تصل الى عدم صرف الرواتب وما اعلن عنه هو ازمة مالية مفتعلة من قبل الحكومة لصرف انظار الشعب نحو البرلمان”.

واضاف ان “اعلان وزارة المالية بعد تأخير 12 يوما بصرف الرواتب من دون موافقة البرلمان على الاقتراض خير دليل على ان الازمة مفتعلة”، مشيرا الى ان “الامر لا يمكن ان يمر من دون حساب

بعد التلاعب بقوت المواطن من قبل وزير المالية”.

واوضح الوائلي ان “بيان المالية في وقت سابق يشير الى امتلاكها 50 ترليون وصرف بمعدل 6 ترليون شهريا لغاية شهر تموز ومن ثم امنت الحكومة رواتب شهر اب”، لافتا الى ان “رواتب شهر ايلول الذي ادعت الحكومة عدم وجود الاموال غير دقيق ومفتعل وهناك اموال كافية لذلك”.

واوفاد ان “الحكومة تسلمت 3 ترليونات و300 مليار دينار واردات النفط لشهر ايلول وتسلمت مبالغ تصل الى 600 مليار ورادات الكمارك لشهر ايلول ما يوازي 4 ترليون دينار فقط من النفط والكمارك”، مشيرا الى ان “الحكومة تحتاج الى 3 ترليون و750 مليار شهريا لتامين الرواتب واي مبالغ تعلن غير ذلك غير دقيقة”.

وتابع ان “هناك اموال اخرى دخلت الى خزينة الدولة من الرسوم ومن المنافذ تغطي صرفيات الحكومة للأبواب الاخرى ما يؤكد ان الازمة مفتعلة من قبل الحكومة لرمي الكرة في ملعب البرلمان”.انتهى25و

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