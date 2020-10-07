الاصابات اعلى من الشفاء.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق

2020/10/07 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

في العراق لليوم.

وسجلت الوزارة اصابات بعدد 3923 اصابة

كما سجلت عدد حالات الشفاء 3413 حالة

فيما تم تسجيل عدد حالات الوفاة 73 حالة

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