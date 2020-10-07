“دواء فعال لكورونا” اسهم بخروج ترامب من العزل في 3 ايام… أين يتواجد في “العراق” وكيف يتحصل المصاب عليه بسرعة !

2020/10/07 | 17:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تطفو على سطح التساؤلات في العالم عدة اسئلة بما يخص جائحة كورونا المستجد منذ اكثر من سبعة اشهر، ولكن ابرزها مااثير مؤخرا حول ماهية العلاج الذي استخدمها الاطباء في مركز والتر ريد بالعاصمة الامريكية واشنطن لمواجهة اصابة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الذي خرج بعد انقضاء 3 ايام له داخل العزل، ليعود الى البيت الابيض معلناً وفاته.

ولكون التجربة مهمة للغاية ويجب تفسير خفايا الامر، فهل سيستطيع على سبيل المثال اي مواطن عراقي او في بلد اخر الحصول على ماحصل عليه ترامب، اذا اصيب بكورونا !، وهل يعتبر هذا العلاج مهما كانت بساطته متوفراً في المذاخر والصيدليات وبأسعار مناسبة، فضلا عن معلومات اوسع حول الية التعاطي .

ماذا حصل مع ترامب في العزل ؟

من بين وسائل العلاج التي تلقاها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتغلب على مرض كوفيد-19، معدن الزنك، الذي يمكن الحصول عليه من بعض الأطعمة والمكملات غذائية رخيصة الثمن.

ويشير تقرير لموقع صحيفة وول ستريت جورنال إلى الأهمية البالغة لهذا المعدن لبقاء مرضى كوفيد-19 على قيد الحياة.

وقال باحثون إسبان، في دراسة لهم نشرت، الشهر الماضي، إن مرضى كوفيد-19 الذين ماتوا في المستشفيات، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، كان متوسط مستويات الزنك لديهم 43 ميكروغرام لكل ديسيلتر.



أما من استطاعوا البقاء على قيد الحياة، فكان المتوسط هو 63.

على المستوى العراقي هناك توضيح..

الدكتور زيد خورشيد، يقول حول ان الزنك كان العلاج الرئيسي لترامب، في حديث لــ”يس عراق”: اعتقد العبارة مبالغ فيها بأن كلما زاد الزنك انخفضت نسبة الوفاة، وطبعا بالمقابل يعتبر الزنك و الفيتامينات والمعادن كلها مهمة مثل D3 و Vit C وغيرها، مؤكدا ان كلها تعمل على تدعيم وتنشيط الخلايا المناعية بالسيطرة على اي جسم غريب وويساعد في التآم الجروح و الخصوبة و محاربة الخلايا السرطانية .

وبشأن تواجده وفرص الحصول عليه بالنسبة للمواطن العراقي، يوضح خورشيد، ان الزنك يتواجد الزنك في البروكلي و السبانغ والثوم بنسب عالية وكذلك يوجد على شكل كبسول متوفر في الصيدليات بقوة ٢٥ملغ او ٥٠ ملغ يمكن استخدامه بشكل يومي.

وعن اسعاره، انها كانت في بداية الازمة عالية اما الان فقد انخفضت بالتاكيد بما يتناسب مع المنشأ، فيما بين انه وبسبب جائحة كورونا قد زاد وعي الناس وزاد الاقبال على منتجات الفيتامينات بصور اكبر.

معدلات الزنك لدى الانسان ؟

وتشير تقارير طبية الى ان المعدل الطبيعي للزنك في جسم الإنسان هو 70، ومع حساب العمر والجنس وشدة المرض، يتبين أنه كلما زاد مستوى الزنك في الدم، كلما انخفض احتمال الوفاة بنسبة 7 في المئة بالنسبة لمرضى كورونا.

وقال علماء، في مقال نشر مؤخرا في “مجلة علم الفيروسات الطبية” إن الزنك قد يكون له أيضا تأثير مضاد للفيروسات لأنه قد يثبط فيروسات الحمض النووي الريبي، بما في ذلك فيروسات كورونا.

وبشكل عام، يلعب الزنك دورا أساسيا في عملية التمثيل الغذائي وعمل جهاز المناعة، وقد وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على مر السنين أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة منه، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي والسكري وأمراض الكلى والتعب المزمن.

وتقول “المعاهد الوطنية للصحة” التابعة لوزارة الصحة الأميركية، إن النقص الحاد في الزنك “يضعف وظائف المناعة”، وتنصح باستخدام المكملات الغذائية التي تحتوي عليه.

وغالبا ما يكون لدى كبار السن مستويات منخفضة منه، لأسباب أهمها أن وجباتهم الغذائية قد لا تحتوي على أطعمة بها نسبة كافية من الزنك، مثل اللحوم الحمراء، التي تعتبر من أهم مصادر هذا المعدن الهام، لكنهم بشكل عام يتجنبوها لعلاقتها بأمراض القلب.

وتحتوي الحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات أيضا على الزنك، لكن بها أيضا أحماض تمنع امتصاصه، وكذلك مكملات الكالسيوم، والمصابون أيضا بالسكري وأمراض الكلى والتهاب القولون التقرحي لديهم أيضا معدل امتصاص منخفض.

وتشير جامعة ولاية أوريغون إلى أن نقص الزنك الغذائي شائع جدا في دول العالم النامي، حيث يؤثر على حوالي 2 مليار شخص، وذلك لأسباب من بينها نقص الأطعمة من أصل حيواني.

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