الرافدين يلتحق بالرشيد ويوجه بعض فروعه بالدوام يوم غد لتوزيع رواتب الموظفين

2020/10/07 | 17:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه مصرف الرافدين، الاربعاء، باستئناف الدوام غداً الخميس في بعض فروعه لاستكمال صرف رواتب الموظفين.



وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 تشرين الأول 2020)، أنه "بناء على توجيهات ومتابعة من قبل مدير عام المصرف تقرر استئناف الدوام في بعض فروعه التي لديها توطين دوائر الدولة والتي وصل تمويلها للمصرف والمشمولة بعملية التوطين من اجل استكمال صرف الرواتب خدمة للصالح العام".

ووجه مصرف الرشيد، في وقت سابق اليوم، كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس وفتح فروعه لدفع رواتب الدوائر الحكومية.

وذكر المصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 تشرين الاول 2020)، انه "وجه كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس وفتح فروعه لدفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها للمصرف".

وأضاف أن "المصرف باشر برفع الرواتب من اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٧".

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