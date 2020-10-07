ترامب عاد إلى المكتب البيضاوي غداة خروجه من المستشفى

2020/10/07 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض غداة خروجه من المستشفى حيث تلقى العلاج إثر إصابته بوباء كوفيد-19.

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