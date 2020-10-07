صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ “581” المسجلة اليوم بكورونا

2020/10/07 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 581 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 335 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 581 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 335حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الثاني 79 حالة •

قطاع الرصافة 72 حالة

قطاع النهروان 59 حالة

قطاع المدائن 34 حالة

قطاع بغداد الجديدة 11 حالة

قطاع الشعب 12 حالة

قطاع البلديات الاول 29 حالة •

قطاع الاستقلال 39 حالة

– 246 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 62 حالة محلة 555, 546, 534, 521, 541, 535, 549 , 565 , 562, 552 , قطاعات 34, 513, 540, 557 قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



46

الاعظمية 8 حالات محلة 323, 314, 316

شارع المغرب حالة واحدة ,محلة 302

331 , 329 , 333 , 345 , 341 , الشعب 14 حالة محلة 317, 337

البلديات 13 حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 13 حالة محلة 505, 503, •

الامين 15 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 11 حالة محلة 701 •

, الزعفرانية 11 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 9 حالات محلة 903, 905, •

حي تونس 7 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 11 حالة محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية 3 حالات محلة 323 , 320 , 324 , 321 , •

. حي الزهراء 6 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

.



ام الكبر والغزلان 3 حالات محلة 345 , 337 ,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

الرشاد حالة واحدة •

الانتصار حالة واحدة

الحسينية 8 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

الكرخ القادسية حالة واحدة

زيونة 3 حالات , 716 , 710

حي الخضراء حالة واحدة

المشتل حالة واحدة قرب المعسكر

الفحامة حالة واحدة

الكرخ العامرية حالتين , 632 , 656,

الصويرة حالة واحدة , حي المعلمين

الكرخ الطوبجي حالة واحدة , 412

الكرخ الصالحية حالتين في شارع حيفا

الكرخ الدورة حالة واحدة ,

الكرخ الحرية 3 حالات , 418 , 428

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

بسماية حالة واحدة الشقق

بغداد جديدة 5 حالات , 702 , 713 , 706 , 727

البنوك 5 حالات , 319 , 335 , 321

المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

الكفاح حالة واحدة , 125

الجادرية ثلاثة حالات .•

الغديرحالة واحدة محلة 904

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 50027 توفي منهم 6805 للاسف فيما اكتسب الشفاء 41947 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3373”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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