صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ “581” المسجلة اليوم بكورونا

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 581 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.
– 335حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع البلديات الثاني 79 حالة •
قطاع الرصافة 72 حالة
قطاع النهروان 59 حالة
قطاع المدائن 34 حالة
قطاع بغداد الجديدة 11 حالة
قطاع الشعب 12 حالة
قطاع البلديات الاول 29 حالة •
قطاع الاستقلال 39 حالة
– 246 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 62 حالة محلة 555, 546, 534, 521, 541, 535, 549 , 565 , 562, 552 , قطاعات 34, 513, 540, 557 قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10, 521 .
565 .
قطاع 49 .
46
الاعظمية 8 حالات محلة 323, 314, 316
شارع المغرب حالة واحدة ,محلة 302
331 , 329 , 333 , 345 , 341 , الشعب 14 حالة محلة 317, 337
البلديات 13 حالة محلة .
734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,
, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 13 حالة محلة 505, 503, •
الامين 15 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .
743•
, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 11 حالة محلة 701 •
, الزعفرانية 11 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•
905 , , 906 , 909 , الكرادة 9 حالات محلة 903, 905, •
حي تونس 7 حالات محلة .
302 , 301 , 303
العبيدي 11 حالة محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769
الطالبية 3 حالات محلة 323 , 320 , 324 , 321 , •
. حي الزهراء 6 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,
.
ام الكبر والغزلان 3 حالات محلة 345 , 337 ,
المعامل 3 حالات محلة 799 , 796
الرشاد حالة واحدة •
الانتصار حالة واحدة
الحسينية 8 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205
الكرخ القادسية حالة واحدة
زيونة 3 حالات , 716 , 710
حي الخضراء حالة واحدة
المشتل حالة واحدة قرب المعسكر
الفحامة حالة واحدة
الكرخ العامرية حالتين , 632 , 656,
الصويرة حالة واحدة , حي المعلمين
الكرخ الطوبجي حالة واحدة , 412
الكرخ الصالحية حالتين في شارع حيفا
الكرخ الدورة حالة واحدة ,
الكرخ الحرية 3 حالات , 418 , 428
حي النصر حالة واحدة , 773
حي السلام حالة واحدة , 408
بسماية حالة واحدة الشقق
بغداد جديدة 5 حالات , 702 , 713 , 706 , 727
البنوك 5 حالات , 319 , 335 , 321
المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان
الكفاح حالة واحدة , 125
الجادرية ثلاثة حالات .•
الغديرحالة واحدة محلة 904
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 50027 توفي منهم 6805 للاسف فيما اكتسب الشفاء 41947 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3373”.
وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.
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