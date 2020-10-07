العمل تطلق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهرين

2020/10/07 | 17:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، اطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهرين.

وذكرت الوزارة في بيان، انه تمت المباشرة اليوم بصرف رواتب العمال المضمونين لشهري أيلول و تشرين الاول من عام 2020 في بغداد والمحافظات.

ودعت الوزارة، المستفيدين الى استلام رواتبهم من الاماكن المخصصة لهم كما في كل شهر.

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