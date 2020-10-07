الاستيلاء على أكبر مخبأ للعبوات الناسفة والمتفجرات غرب الرمادي

2020/10/07 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بالاستيلاء على اكبر مخبأ للعبوات الناسفة والمتفجرات غرب الرمادي.

وقال المصدر لـ /المعلومة/، إن “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع بقية صنوف الاجهزة الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من قضاء هيت غربي مدينة الرمادي”، مبينا أن “العملية أسفرت عن الاستيلاء على اكبر مخبأ للعبوات الناسفة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية “.

وأضاف، أن “المخبأ ضم 110 عبوة ناسفة على شكل غالون سعة 20 لتر يحوي مواد شديدة الانفجار”، مبينا ان “وحدة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول المواد المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية في صفوف القوات الأمنية”.



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