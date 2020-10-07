القانونية النيابية تكشف حقيقة قانون استبدال عقوبة السجن بمبلغ مالي.. والفئات غير المشمولة

2020/10/07 | 17:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، حقيقة وجود قانون استبدال عقوبة السجن بملبغ مالي.

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