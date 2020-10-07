الاطاحة بعصابة سرقت مولدات كهربائية من داخل حقول الرميلة

2020/10/07 | 17:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت مديرية شرطة نفط الجنوب، الاربعاء، بعملية نوعية متميزة القبض على عصابة قامت بسرقة مولدات داخل حقول الرميلة في محافظة البصرة.

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