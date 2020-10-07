قائممقام السليمانية يشيد بمهام مؤسسة مام الانسانية

2020/10/07 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد قائممقام السليمانية اوات محمد يوم الاربعاء، بمؤسسة مام الانسانية ومهامها الانسانية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها قائممقام السليمانية الى المقر الرئيسي للمؤسسة لبحث سبل التعاون بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وذكرت المؤسسة خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان قائممقام السليمانية جدد دعمه لجهودها ودورها في تقديم الخدمات بجميع مناطق اقليم كوردستان، مؤكدا ضرورة، المزيد من التنسيق بين المؤسسة والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وتعمل المؤسسة الفتية بمجال تطوير كوردستان بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والفكرية والسياسية، تحت شعار " السلام والتعايش".

ودشنت المؤسسة مهامها بحملة توعوية ضد كورونا كما قدمت مساعدات طبية وانسانية في كرميان اربيل دهوك زاخو، رانية، حلبجة، خانقين وغيرها.

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