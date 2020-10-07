بعد اصابته بـ كورونا..ترمب يندد بعمل وكالة اميركية تؤخر الموافقة على اللقاح

2020/10/07 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاربعاء، تمسك وكالة الأدوية الأميركية بالمعايير المشددة التي حددتها ، للموافقة بشكل طارئ على أي لقاح مستقبلي ضد وباء كوفيد-19، بأنه استهداف سياسي له يتعذر معه إصدار أي ترخيص قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

وكتب ترمب في تغريدة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (7 تشرين الاول 2020)، أن هذه القواعد الجديدة "تجعل من الصعب أكثر انتاج لقاحات بسرعة، لكي تتم الموافقة عليها قبل يوم الانتخابات الرئاسية، إنه هجوم سياسي جديد!"

ووفقا للمعايير الجديدة، سيكون على مصنعي اللقاحات انتظار مدة شهرين على الأقل قبل حقن آخر جرعة في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة قبل تقديم طلب للتسويق كما طلبت الوكالة، "إدارة الغذاء والدواء" الأميركية (اف دي أيه)، في وثيقة نشرتها على موقعها الالكتروني الثلاثاء.

لكن التجارب الثلاث الجارية حاليا في الولايات المتحدة بدأت على التوالي في نهاية يوليو (موديرنا، فايزر) ونهاية سبتمبر (جونسون اند جونسون)، وأول اثنتان تتطلبان جرعتين بفارق ثلاثة أو أربعة أسابيع.

ويجب أن تظهر اللقاحات فعالية بنسبة 50% على الأقل لمنع الفيروس، فيما تطالب وكالة الأدوية الأميركية بأن تتضمن أي تجربة خمس حالات خطيرة على الأقل من كوفيد-19 في مجموعة الدواء الوهمي كون الهدف من اللقاح منع الأشكال الأخطر من المرض.

وقال ستيفن هان مدير الوكالة الأميركية في تغريدة "تلتزم إدارة الغذاء والدواء الأميركية بضمان أن تكون عملية التطوير والتقييم العلمي للقاحات ضد كوفيد-19 مفتوحة وشفافة قدر الإمكان".

يبدو أن هذه الوثيقة التنظيمية تكبح طموحات فايزر التي أكد رئيسها مرات عدة أن تجربته السريرية ستكون تحتوي على بيانات كافية بحلول نهاية أكتوبر، في المقابل قالت موديرنا إنها تراهن على موعد نهاية نوفمبر.

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