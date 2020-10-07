غدا الخميس… الرافدين يعلن مباشرة موظفيه بإستكمال صرف رواتب الموظفين

2020/10/07 | 17:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

وجه مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، باستئناف الدوام غدا الخميس في بعض فروعه لاستكمال صرف رواتب الموظفين .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه ” تقرر استئناف الدوام في بعض فروعه التي لديها توطين دوائر الدولة والتي وصل تمويلها للمصرف والمشمولة بعملية التوطين من اجل استكمال صرف الرواتب خدمة للصالح العام”.

ووجه مصرف الرشيد في وقت سابق، ايضاً، كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غد الخميس لتوزيع رواتب الموظفين.

وذكر إعلام المصرف في بيان أن “المصرف وجه كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غد الخميس وفتح فروعه لدفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها للمصرف”.

وأضاف، أن “المصرف باشر برفع الرواتب بدأ من اليوم الاربعاء الموافق 2020/10/7”.

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