بسبب كورونا، نازحون يتوقعون وقوع كارثة في مخيمات النزوح بشمال العراق

2020/10/07 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم بعد صمودها بوجه فيروس كورونا لأشهر، خلع فيروس كورونا ابواب المخيمات لينتشر فيها كما انتشر في المدن والقصبات، البيئة المفضلة للفيروس (المخيمات) بدأ تسجل حالات وفاة بالفيروس في الاونة الاخيرة مما تسبب الخوف لدى النازحين.وجود حالات وفاة في المخيمات ليس دليلا على خلوها من من الفيروس بل دليل على وجود …

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