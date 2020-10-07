حمودي يحدد مواعيد إجتماعات الانتخابات التكميلية للجمعية العامة 

2020/10/07 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

حدد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، مواعيد الاجتماعات الانتخابية التكميلية التي ستسبق انتخاب المكتب التنفيذي في الرابع عشر من الشهر المقبل.

وقال حمودي في بيان تلقته / المعلومة/ ان “السبت الموافق السابع عشر من شهر تشرين الاول الحالي، سيكون موعدا لانتخاب لاعبيين أولمبيين أثنين (رجل وأمرأة) من المشاركين في آخر ثلاث دورات أولمبية وذلك لتمثيل زملائهما في الجمعية العامة وفقاً للفقرة 1/ت من المادة 19 من النظام الداخلي للجنة الأولمبية، وإنتخاب لجنة الرياضيين الأولمبيين وفقاً للفقرة 7 من المادة 31 من النظام الداخلي أيضاً”.

وأوضح حمودي ان “المؤتمر الانتخابي سيبدأ عند الساعة الرابعة عصراً في فندق شيراتون في العاصمة بغداد”.

واضاف انه “سيجري عقب ذلك، في اليوم ذاته، إنتخاب اللجنة النسوية المؤلفة من خمس سيدات من بين المرشحات من عضوات الهيئات الادارية للاتحادات الرياضية الوطنية وفقاً للفقرة 5 من المادة 8 من النظام الداخلي للجنة الأولمبية”.

وفي السياق ذاته أشار حمودي الى “إنعقاد الجمعية العامة في مؤتمر إنتخابي تكميلي بفندق الرشيد عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من شهر تشرين الاول الحالي، وذلك لانتخاب خمس من الشخصيات المميزة التي قدمت خدمات جليلة للحركة الرياضية والفكر الأولمبي وفقاً للفقرة 2/أ من المادة 19، وثلاثة من العناصر النسوية التي قدمت خدمات جليلة للحركة الرياضية والفكر الاولمبي وفقاً للفقرة 2/ب من المادة 19 أيضاً”.

وختم رئيس اللجنة الأولمبية حديثه بالقول ان “الجمعية العامة ستنتخب في الاجتماع ذاته ممثلين أثنين من بين المرشحين لتمثيل الاتحادات المعترف بها من قبل الاولمبية الدولية وفقاً للفقرة 2/ت من المادة 19 من النظام الداخلي للجنة الأولمبية”.

تجدر الاشارة الى ان موعد إستلام وتسليم إستمارات العملية الانتخابية، والمستمسكات المرفقة بها، سيبدأ إعتباراً من يوم غد الخميس الموافق للثامن من شهر تشرين الاول الحالي على ان يكون آخر موعد لتسليمها عند الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر من شهر تشرين الأول الحالي”.



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