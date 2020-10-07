عضو بالديمقراطي يحمل جهة مسؤولية ديون الإقليم البالغة 28 مليار دولار

2020/10/07 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حمل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ادريس شعبان، الأربعاء، 07 تشرين الأول، 2020، الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية ديون إقليم كردستان البالغة 28 مليار دولار.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "إقليم كردستان لجأ إلى استخراج النفط والتعاقد مع شركات متخصصة بعد قطع موازنته من قبل الحكومة الاتحادية عام 2014، مما تسبب ذلك بديون كبيرة على حكومة الإقليم، وازمة اقتصادية خانقة نتيجة عدم إرسال الموازنة".

واضاف أن "تصدي الإقليم لداعش واحتضانه أكثر من مليوني نازح، ساهما ايضا بارتفاع الديون، لذا فإن حكومة بغداد ينبغي عليها أن تتحمل جزءاً من هذه الديون، لأنها كانت المتسبب الرئيسي بها".

واشار شعبان إلى أن "تحمل حكومة بغداد جزءاً من الديون سيشجع على التوصل لاتفاق قريب وسريع بين الطرفين يضمن تسليم النفط والعائدات الأخرى للحكومة الاتحادية".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أكد ‏ الإثنين، (05 تشرين الأول، 2020)، أن ديون الإقليم تبلغ أكثر من 28 مليار دولار.

وقال بارزاني في كلمة خلال حضوره جلسة برلمان الإقليم، إن "الاصلاح أهم مهام حكومة إقليم كردستان وسيكون على قسمين، مالي وإداري"، مبينا أن "الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات لعدم التهرب من الضرائب، فضلا عن فرض ضرائب جديدة على شركات الاتصالات والمشاريع الاستثمارية".

واضاف أن "الحكومة اتخذت أيضا اجراءات جديدة فيما يخص الكمارك والمعابر الحدودية، من خلال ايقاف عمليات التهريب التي تحدث فيها".

واشار بارزاني إلى أن "هيأة الاستثمار في كردستان قامت بإلغاء 30 مشروعا من الذين حصلوا على قطع اراضي ولم يقموا باستثمارها"، لافتا إلى أن "الحكومة قامت بخفض 15‎%‎ على سلف الزواج والعقارات".

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