الزوراء يعسكر في البصرة بدلا من تركيا

2020/10/07 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر فريق الزوراء الدخول بمعسكر تدريبي يقام في مدينة البصرة تحضيرا للموسم المقبل.

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريحات: “بعد إلغاء معسكر الفريق في مدينة أنطاليا التركية بسبب توقف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا بسبب جائحة كورونا، قررت إدارة النادي تعويضه بمعسكر داخلي في مدينة البصرة لمدة أسبوع واحد”.

وبين أن المعسكر يتضمن إقامة مباراتين وديتين أمام نفط الجنوب في الثالث عشر من هذا الشهر وأمام الميناء في السادس عشر منه.

وواصل: “سيعود الفريق لبغداد ويخوض مباراة ودية ثالثة في العشرين من هذا الشهر مع أحد الأندية المتواجدة في بغداد يختتم بها تجاربه الودية قبل انطلاق الدوري الممتاز في الخامس والعشرين من هذا الشهر”.

يشار إلى أن الزوراء تعاقد مع محترفين فقط هما السوري زاهر ميداني والموريتاني الحسن أحويبيب.

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