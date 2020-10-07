الحموي: إدارة النجف خالفت كل وعودها

2020/10/07 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى السوري شادي الحموي، استيائه من المعاملة السيئة من ناديه النجف العراقي.

وقال الحموي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “السلام عليكم جمهور النجف الكبير، تمنيت أن أخدم النادي وجماهيره بكل ما أملك، لأنني أحببت هذا النادي وجمهوره، ولكن للأسف صدمت بتصرفات الإدارة التي لم تتصرف معي كمحترف ولاعب بالفريق”.

وتابع: “لم يعطوني أي مستحقات وكل الوعد خالفوها، والأن أريد العودة إلى بلدي لأنني تعبت نفسياً ولكن لا يقبلون بتسليمي الاستغناء ولا يسمحون لي بسفر، هل يرضيكم يا جماهير النجف”.

وكان الحموي تلقى 3 عروض مغرية من فرق المقدمة في سوريا، لكن تعذر مغادرته العراق للأسباب التي بررها في تغريدته.

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