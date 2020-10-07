تحضير مبكر وصفقات مميزة وراء تفوق الشرطة العراقي

2020/10/07 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتسارع أندية الدوري العراقي لاستكمال التحضير للموسم الكروي الجديد، رغم أن الجميع يقر بصعوبة المنافسات بسبب أزمة كورونا والضائقة المالية وصعوبة التنقل والسفر.

لكن ما يميز الشرطة عن بقية أندية الدوري، هو الإعداد المبكر، والذي انطلق من أغسطس/آب الماضي، على خلاف الأندية التي باشرت تحضيراتها نهاية سبتمبر/أيلول.

وبدأ الشرطة في جني ثمار التدريب المبكر، من خلال الانسجام الواضح وتحسن الوضع البدني للفريق، خاصة بعد المعسكر التدريبي الذي أقيم بالقاهرة.

وحصل الشرطة على الفرصة الاستثنائية، جراء مشاركته في دوري أبطال آسيا، علمًا بأنه ودع البطولة من دور المجموعات.

عامل نفسي

استفاد الشرطة من الظهور المميز في مباريات دوري أبطال آسيا، ليرتفع الجانب المعنوي من مباراة لأخرى، خاصة في ظل الدعم الإعلامي الذي حصل عليه الفريق بعد انتهاء مهمته الآسيوية.

ما سبق جهز الشرطة معنويًا قبل الآخرين الذين يبحثون حتى الآن، عن فرصة تحضير مقبولة لضيق الوقت المتبقي لانطلاق منافسات الدوري العراقي.

صفقات مميزة

أبرم الشرطة، تعاقدات مميزة في وقت مبكر، وانتقى اللاعبين الذين يتناسبون مع التكتيك الذي يسعى له المدرب.

وتعاقد الشرطة مع كرار عامر من النجف، ومحمد قاسم من القوة الجوية، وخضر علي من نفط الوسط، ومراد محمد وحسن عاشور من الكهرباء، وجاسم محمد من أمانة بغداد، ومحمد شوكان من كاظمة، وصادق زامل من نفط الجنوب، وعلي مهدي من الكرخ، ومحمد مزهر من نفط ميسان، وحسام جاد الله من الحدود، وأحمد جلال من الزوراء.

تعثر المحترفين

ما يُحسب على إدارة الشرطة، عدم حسم ملف المحترفين، وأثر هذا الموضوع على مسيرة الفريق خاصة في دوري أبطال آسيا، مما دفع المدرب عبد الغني شهد، لانتقاد لجنة التعاقد مع المحترفين في النادي، لتأخرها في حسم عدد من المحترفين.

واستمر بطء حركة إدارة الشرطة، تجاه المحترفين، وأغلقت فترة الانتقالات، ولم يحسم النادي سوى صفقتين من أصل أربعة، وهم الكولومبي هيرنانديز دانيال كونزالو، والنيجيري إيجوادرو أوساجونا.

شائعات

من الأمور التي عكرت صفو الشرطة خلال الفترة الماضية، الأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل، حول المشاكل الإدارية والجهة الراعية، حتى أشيع أن اللجنة الرياضية في وزارة الداخلية، قد تلجأ لحل الإدارة وتشكيل هيئة مؤقتة.

ما حدث دفع رئيس اللجنة العليا لشؤون الرياضة في الوزارة، اللواء مهدي الفكيكي، نفي الشائعات، ودعا النادي للتركيز على بداية الدوري، من أجل تحقيق نتائج جيدة.

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