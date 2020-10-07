مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بعكس التوقعات

2020/10/07 | 17:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين في نفس الفترة.

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