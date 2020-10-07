التعليم تصدر بيانا بشأن القبول المركزي لخريجي السادس الاعدادي

2020/10/07 | 18:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الأربعاء، استعداد الجامعات وجاهزيتها لاستيعاب الزيادة في مدخلات القبول المركزي، معتبرا أن التعليم المدمج سيوفر مرونة في الطاقة الاستيعابية.

وقال عبد الصحاب، في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش لقائه مجلس جامعة النهرين إن “وزارة التعليم تراقب مؤشر الأعداد المتوقع قبولها في الجامعات في ضوء نسبة الممتحنين من طلبة السادس الاعدادي الذي اشتركوا في الدور الأول”، مضيفا أنه “ثمة دلائل واضحة على زيادة ليست بالقليلة في مخرجات هذه السنة الدراسية”.

وتابع أن “خطة الجامعات راعت هذه المتغيرات المتصاعدة وأنها مستعدة لاستيعاب واستقبال مدخلات القبول المركزي وأن مسارات التعليم المدمج ستوفر المرونة اللازمة على مستوى الطاقة الاستيعابية للكليات.”

وشدد الوزير على “رفع المستوى العملي في الاختصاصات ذات الجانب التطبيقي ولاسيما في المجموعة الطبية وتعزيز المهارات لدى الطلبة.



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