2020/10/07 | 18:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 3923 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 391044 إصابة.وسجلت "الصحة" 73 حالة وفاة جديدة بالفيروس، بحسب بيان اليوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9604 حالة.

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