2020/10/07 | 18:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية بغداد 8 تشرين الأول 2020

وزارة المالية تؤكد أنها باشرت اليوم بعملية تمويل استحقاقات الرواتب المتأخرة.



تم تمويل عدد كبير من الوزارات والدوائر الحكومية بالكامل اليوم وستستمر العملية يوم الأحد مع الدوائر الاخرى.



وستبذل وزارة الماليه دائرة المحاسبه والمصارف كل جهدها لاستكمال اجراءات صرف رواتب دوائر الدوله والمحافظات.

بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت المصارف الحكومية اليوم رواتب جميع الدوائر والشركات الحكومية ذات التمويل الذاتي.



مصرفي الرافدين والرشيد سيستمرون بالدوام غدا وبعد غد لغرض صرف الرواتب للتمويل المركزي التي مولت اليوم

تدعوا وزارة المالية الجمهور الكريم من عدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة أو المفبركة ، والاعتماد على نشرات الوزارة باعتبارها موثوقة.

المكتب الإعلامي لوزير المالية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية تصدر بياناً بشأن إطلاق رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية تصدر بياناً بشأن إطلاق رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).