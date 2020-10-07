2020/10/07 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة وطنجة وتطوان رائحة البحر والحرب والسينما وأجفاني على إمتداد الطريق نعيم عبد مهلهل منذ الصّبحِ الباكرِ أجلسُ في المقهى : طنجةُ تستيقظُ .لستُ أنا مَن يُوقِظُ طنجــةَ … مَن قالَ : الـحُـلـمُ ينام ؟ سعدي يوسف البصرة بصرتنا ..وهذا النوح عادتنا عازف الماصول البصري تومان يسكن الجنود بعض بهجة من مشاعر خفية تقول […]

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