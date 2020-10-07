2020/10/07 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولة واللادولة – مشتاق الربيعي بعد انتشار السلاح المنفلت بيد عناصر خارجة عن القانون وبات يهدد امن وسيادة وسلامة وحدة البلاد والعباد يجب على الدولة ان تعمل بشكل جدي وفوري على نزع السلاح منهم وحل كافة الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وتتخذ معهم اجراءات قاسية وحازمة حيث تصل العقوبة وفق المادة اربعة ارهاب حيث […]

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